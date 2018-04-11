Ergenekon davasının karar görüntüleri ortaya çıktı

5 yıl sonra Oda tv'nin yayınladığı görüntülerde, kararın açıklanmasının ardından Doğu Perinçek'in gösterdiği tepki ve salondan çıkarılışı ile davada tutuklu yargılanan CHP Milletvekilleri Tuncay Özkan’ın “Bu suçlar benim madalyam olacak” sözünü ile Mustafa Balbay’ın “buradan çıkacağız” açıklaması yer alıyor.

Karar duruşmasını çok sayıda CHP milletvekilinin takip ettiği görülürken 'Darbeye teşebbüsten' suçundan müebbet cezası verilen eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un salonu terk ettiği görülüyor.