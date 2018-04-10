Meteoroloji o illeri uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurtta bazı illerin sağanak, gök gürültülü yağış ve sis nedeniyle karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı önlem alması gerektiği belirtildi.

Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen sis hadisesinin önümüzdeki 3 gün boyunca zaman zaman yoğunluğunu artarak devam edeceği tahmin edildiğinden başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde Salı sabah saatlerinden itibaren beklenen aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Iğdır hariç) ile Bolu, Karabük'ün güneyi, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Ş.Urfa Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile Karadeniz kıyı kesiminde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişliklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Adıyaman, Ş.Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN SİS UYARISI: Marmara ile Karadeniz kıyılarında etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen sis hadisesinin zaman zaman yoğunluğunu artarak devam edeceği tahmin edildiğinden başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus, kuzey ve doğusunda yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.

EDIRNE 9°C, 26°C

Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu

ISTANBUL 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli

KIRKLARELI 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli

KOCAELI 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENIZLI 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

IZMIR 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KUTAHYA 7°C, 24°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 23°C

Parçalı az bulutlu

ISPARTA 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSIN 14°C, 23°C

Parçalı çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara ve Çankırı ile yarın öğle saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI 7°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKISEHIR 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu çevreleri, yarın öğle saatlerinden sonra Bolu ile Karabük’ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

BOLU 7°C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 7°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 14°C

Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

ÇORUM 7°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 15°C

Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

TOKAT 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 14°C

Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile yarın Iğdır dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 0°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 4°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ş.Urfa ve Adıyaman çevreleri ile bu gece saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DiYARBAKIR 10°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZiANTEP 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KiLiS 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

şANLIURFA 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı