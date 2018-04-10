Öğrencilerin beklediği liste açıklandı

8'inci sınıf öğrencileri, 2 Haziran'da yapılacak isteğe bağlı merkezi sınav başvurularını, yarından itibaren 18 Nisan'a kadar yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan liseye girmek isteyen öğrencileri ilgilendiren son dakika açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, “Merkezi Sınavla Öğrenci Alacak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları”na öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezî Sınav ile ilgili usul ve esasları açıkladı.

2018 Merkezi Sınav Uygulama takvimine göre başvurular 11-18 Nisan tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri 22 Mayıs’ta açıklanacak. Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

MERKEZİ SINAV BAŞVURU KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN