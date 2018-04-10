10 Nisan 2018 21:21

Siirt'te yıldırım faciası! Şehit ve yaralılar var...

Siirt'te yıldırım faciası! Şehit ve yaralılar var...
Siirt'in Eruh ilçesine yıldırım düştü.
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Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yoğun yağışlar sebebiyle şimşeğin çakması sonucu 1'i ağır olmak üzere 8 güvenlik korucusu yaralanmıştı. Ağır yaralanan bir korucu şehit oldu.

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