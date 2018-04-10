Zaman muhabirine şok ceza!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması kapsamında hakkında ''örgüt üyeliği'' suçundan dava açılan kapatılan Zaman gazetesi muhabiri tutuklu sanık Emre Soncan'a, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Sözcü'de yer alan habere göre, dosyayı karara bağlayacağını söyleyen mahkeme heyeti sanığa son sözlerini sordu. Sanık Soncan, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Emre Soncan’a “Silahlı terör örgütüne üye olmak”suçundan 9 yıl hapisle cezası verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme, cezayı 7 yıl 6 aya indirerek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.