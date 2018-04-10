Go-Kart pistindeki feci kazada yaralanmıştı... Son gelişme

Go-Kart aracına binerken çıkartmamakta ısrar ettiği şalı tekerleğe dolanınca ağır yaralanan İstinye Kız Teknik ve Meslek Lisesi Gastronomi Bölümü son sınıf öğrencisi Havvanur Yalçın’ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki gün boyunca solunum cihazına bağlı olarak uyutulan Havvanur Yalçın’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan hastanenin başhekimi Celalettin İbrahim Kocatürk şu bilgileri verdi:

“Düne göre bugünkü durumu daha iyi. Bugün ekip olarak durumunu tekrar değerlendirdik. Ameliyat etme planımız yok. Nefes borusundaki yırtığın düzeldiğini gördük bu nedenle solunum cihazından ayırmayı planlıyoruz. Ciğerlerindeki yırtıklar da düzeliyor.”