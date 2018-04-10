Uçaklar leylek sürüleri nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı.
10 Nisan 2018 12:26
Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar!
Havaların ısınmaya başlamasıyla göç etmeye başlayan leylekler, Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkış yapacak uçaklara zor anlar yaşattı.
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