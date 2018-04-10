Atlasglobal'dan Kıbrıs açıklaması

KKTC’ye İstanbul, Adana ve İzmir’den karşılıklı seferler düzenleyen Atlasglobal'in tüm uçuşları durdurduğu iddia edilmişti. Şirketin Rusya pazarına ağırlık vermesi nedeniyle bu kararı aldığı belirtilmişti. Ancak firmadan yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı seferlerde yaz dönemi nedeniyle değişikliğe gidildiği belirtildi. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde Atlasglobal’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti operasyonlarını durdurduğuna dair bir iddia yer almıştır. Ancak Atlasglobal Havayolları olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti operasyonlarımızla ilgili böyle bir karar aldığımız bilgisi doğru değildir.

25 Nisan sonrası uçuşlarımızda yaz dönemi nedeniyle tarifesel değişiklikler söz konusudur. 25 Nisan itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı – KKTC Ercan Havalimanı uçuşları haftada 14 frekans, İzmir Adnan Menderes Havalimanı –KKTC Ercan Havalimanı uçuşları haftada 4 frekans ve Adana Şakir Paşa Havalimanı –KKTC Ercan Havalimanı uçuşları haftada 3 frekans olarak devam edilecektir. Dolayısıyla hatların durdurulması söz konusu değildir."