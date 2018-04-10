Hakan Atilla 40 cent'e çalışmaya başladı

İran yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan ve en az 15 yıl 8 ay ceza alması beklenen Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla’nın hapisanede çalıştırıldığı ve ‘üstün performans değerlendirmesi aldığı’ öğrenildi

BirGün'den Ömür Şahin Keyif'in haberine göre, ABD’de, İran’a yönelik yaptırımları delmekten suçlu bulunan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasında 11 Nisan’da yapılacak karar duruşması 7 Mayıs’a ertelendi. Savcılık, Atilla için en az 188 ay (15 yıl 8 ay) hapis cezası istiyor. Davayı takip eden New York Barosuna kayıtlı Avukat Cahit Akbulut’a göre, verilen ceza bu süreden daha kısa olacak.

ABD’de görülen Sarraf davası kapsamında, geçen yıl mart ayında New York’ta tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, şubat ayında jüri karşısına çıkmış; ABD’yi dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı delmek için kumpas kurmak, banka dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı için kumpas kurmak, kara para aklamak için kumpas kurmaktan suçlu bulmuştu.

Hapisanede çalışıyor

Atilla’nın avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçenin ekinde Atilla’nın ailesi ve arkadaşlarından oluşan 102 kişinin Hakim Berman’a hitaben yazdığı mektuplar da bulunuyordu. Atilla’nın çevresiyle iyi ilişkilerine vurgu yapılan dilekçede, Atilla’nın ‘örnek bir mahkûm’ olduğu belirtildi ve ‘hapisanede yaptığı iş’ için ‘üstün performans değerlendirmesi aldığı’ notu düşüldü. ABD’de mahkûmlar sağlık koşulları elverdiği taktirde kendilerine verilen işleri yapmakla yükümlü. Mahkûmlara saatlik 12 ila 40 sent (50 kuruş-1,6 lira) arasında ücret veriliyor.