İnşaat alanında su dolu çukura düşen çocuk yoğun bakımda

Manisa'da inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 11 yaşındaki F.A.'nın yoğun bakımda olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 11 yaşındaki F.A., çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Arpa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi inşaatında meydana geldi. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi F.A., arkadaşlarıyla oynarken içinde su bulunan çukura düştü. Arkadaşlarının çığlıklarını duyan çevre sakinleri, yardıma koşup, çocuğu çıkardı.

Çağırılan ambulansla Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayı duyan çocuğun yakınları büyük üzüntü yaşarken, amcası İsmet Arpa, "İnşaat alanında hiçbir önlem alınmamış. Önceki gün yağan yağmur ve zeminden çıkan su ile inşaat çukuru yaklaşık 1,5 metre suyla dolmuş. Arkadaşlarıyla oyun oynarlarken suya düşmüş ve çıkamamış. Şu anda yoğun bakımda" dedi.