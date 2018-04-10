10 Nisan 2018 08:13

Otoyolda yoğun sis kazası: 1 ölü

Otoyolda yoğun sis kazası: 1 ölü
TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde yoğun sis nedeniyle daralan görüş mesafesi kazayı beraberinde getirdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
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Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan şahıs hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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