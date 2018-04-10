Adana'da, evinde oturduğu sırada pencere camına vurulduğu için başını dışarı uzatan kişi, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.
10 Nisan 2018 08:05
Gelen sesi kontrol etmek için başını uzatınca...
Kendisini geriye atarak saldırıdan kurtulmaya çalışırken yüzüne saçmalar isabet eden Yaşar T. yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
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