10 Nisan 2018 08:05

Gelen sesi kontrol etmek için başını uzatınca...

Gelen sesi kontrol etmek için başını uzatınca...
Kendisini geriye atarak saldırıdan kurtulmaya çalışırken yüzüne saçmalar isabet eden Yaşar T. yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
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Adana'da, evinde oturduğu sırada pencere camına vurulduğu için başını dışarı uzatan kişi, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

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