İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan mimara tepki

DHA - Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde çalışırken meslekten ihraç edilen mimar Alev Şahin, Düzce Spor Sokak'ta işine geri dönebilmek için oturma eylemi yaparken, geçen hafta Türkiye Kamu-Sen Afrin operasyonuna destek olmak için aynı alanda basın açıklaması yaptı. İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada ayağa kalkmayan Alev Şahin ve kendisine destek veren arkadaşı 'İstiklal Marşı'nın alenen aşağılama suçlaması' ile gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Alev Şahin ve arkadaşı serbest bırakıldı.

Alev Şahin aynı alanda eylemine devam ederken, İlhan Koç isimli kişi de aynı alana gelip oturarak, 'İstiklal Marşımıza saygısı olmayanı ben de protesto ediyorum' yazılı döviz açtı. İlhan Koç yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde hem yerel hem de ulusal basından okudum. Bunun üzerine ülkemizin kritik dönemden geçtiği bu günlerde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bu zamanda onlarca şehit verirken, İstiklal Marşımızı tekrar yazdırmamaya, şanlı ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmemeye yeminliyken, İstiklal Marşımıza karşı yapılan bu saygısızlığa vatansever bir Düzceli olarak kayıtsız kalamayacağımı anladım. Bu aşamada bende işini geri isteyen, ancak halkın bazı değerlerine saygı göstermeyen, özellikle uğruna şehit verdiğimiz İstiklal marşımıza saygısızlık gösteren kişi ve kişileri protesto etmeye karar verdim. Bu yönde bende bu süreçten sonra İstiklal marşımızı protesto edenleri protesto ediyor, gerekirse vatan ve millet uğruna canımı seve seve feda edeceğime söz veriyorum" dedi.

İlhan Koç'un açıklamasının ardından alanda toplanan vatandaşlardan bazıları Alev Şahin'in üzerine yürüdü. Bazı vatandaşlar ise Alev Şahin'in standını teklemeyerek eylemini sonlandırmasını istedi. Polis, Alev Şahin'e tepki gösterenleri olay yerinden uzaklaştırıldı. Alev Şahin ve İlhan Koç ise eylemlerine devam etti.