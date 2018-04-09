Kendisine ve çocuğuna sistematik şiddet uygulayıp ölümle tehdit eden Özkan Kaymaklı'yı öldürmek zorunda kalan Yasemin Çakal’a 15 yıl hapis cezası verildi. Karara avukatlar tepki gösterdi.

Kendisine ve çocuğuna sistematik şiddet uygulayıp ölümle tehdit eden Özkan Kaymaklı’yı öldürmek zorunda kaldığı için yargılanan ve 3 yıl tutuklu kalan Yasemin Çakal’ın duruşması İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya katılan Çakal’a çok sayıda kadın örgütü ve feminist avukat destek verdi.

SAVCI MEŞRU MÜDAFA OLARAK GÖRMEDİ

Duruşmada savcı mütalaasını sundu. Yasemin Çakal’ın eski eşinden gördüğü şiddeti “meşru müdafaa” olarak değerlendirilmeyeceğini savunan savcı, Çakal’ın “nitelikli öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasından sonra avukatlar savunma yaptı. Avukat Selmin Cansu Demir, Çakal’ın öz savunma hakkını kullanmasaydı bugün hayatta olmayacağına dikkat çekti ve “Sığınma evine başvuran çok defa koruma kararı alan Çakal’ın başka şansı kalmamıştı” dedi.

‘ERKEK ADALET DEĞİL GERÇEK ADALET’

Avukat Meriç Eyüpoğlu ise, görülen davanın sadece Yasemin Çakal ve onunla aynı durumda olan kadınlar için değil bütün kadınlar için önemine dikkat çekti. Eyüpoğlu, “Bizim bir sloganımız var, ‘Erkek adalet değil gerçek adalet’ diye. Erkeklerin sadece kravat taktığı için indirimler aldığı kararların karşısında, buradan gerçek bir adalet istiyoruz” dedi.

‘BÖYLE OLSUN İSTEMEDİM’

Avukatların savunmasının ardından söz alan Yasemin Çakal, “Böyle olmasını istemezdim. Kimseyi bilerek ve isteyerek öldürmedim. Kendimi ve çocuğumu korudum. Beraatımı isterim” dedi. Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, “ağır tahrik” indirimi uygulayarak, Yasemin Çakal’a 15 yıl hapis cezası verdi. (Gazete Karınca)