19 Şubat 2018 16:36

Batman'da tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı

Batman'da tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı
Batman’da her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler 20 gün süreyle yasaklandı.
+ A -

Paylaş

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı dernekler ve üniversitenin yapacağı etkinlikler dışında kalan yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin, 20 Şubat-11 Mart 2018 tarihleri arasında 20 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Batman sınırları içerisinde yasaklanmıştır” denildi.

Çok Okunanlar

Güncel