9 Nisan 2018 15:49

Konak Meydanı'nda şüpheli valiz alarmı

Konak Meydanı'nda şüpheli valiz alarmı
İZMİR'in Konak ilçesinde, meydanda unutulan şüpheli valiz, alınan güvenlik önlemlerinin ardından, bomba imha ekibi tarafından fünyeyle patlatıldı.
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Davut CAN/İZMİR, (DHA) - Valizin içinden giyeceklerin çıkmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.

Konak Meydanı'ndaki banklarda unutulan valizi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonrasında, bomba imha uzmanlarından yardım istedi. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, çevredeki esnaf ve müşteriler dükkanlardan çıkartılıp, uzaklaştarıldı. Uzman ekip, şüpheli valizi fünyeyle patlattı. Açılan valizin içinden giyecekler çıktı. Herkes rahat bir nefes alırken, valiz, polis merkezine götürüldü.

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