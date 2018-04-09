Dört akademisyeni öldüren Bayar hakkında yeni iddia!

Eskişehir'de 4 akademisyeni katleden Volkan Bayar'ın, üniversitedeki birçok akademisyeni FETÖ'cü diyerek AKP'li Vekil Metin Külünk'e ihbar ettiği iddia edildi.

Prof. Dr. Ahmet Aypay, Külünk'ün Bayar'ın ihbarı sonrası Emniyet'e 'gereği' diye yazdı gönderdiği ve tutuklandığını açıklarken, Külünk hakkında yeni bir tartışma başlığı açılmış oldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde dört akademisyeni katleden Volkan Bayar'ın, üniversite birçok akademisyeni "FETÖ"cü diye şikayet ettiği, bazılarını tutuklattığı ortaya çıkmıştı.

Bu isimlerden biri olan Prof. Dr. Ahmet Aypay, Bayar'ın ihbar dilekçelerini Emniyet'e, Valiliğe, AKP'li İstanbul Milletvekili Metin Külünk'e gönderdiğini söyledi.

Aypay, Bayar'ın dilekçesinin Külünk tarafından Emniyet'e "gereği" diye gönderildiğini ve 23 Aralık'ta bir operasyonla gözaltına alınıp sadece Bayar'ın suçlamalarıyla 5,5 ay cezaevinde kaldığını açıkladı.