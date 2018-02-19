Ön başvurular 2 Mart'ta alınacak, sözlü sınavlar 14 Nisan ve 8 Mayıs'ta yapılacak.
19 Şubat 2018 15:57
20 bin öğretmen alımı için başvuru tarihleri belli oldu!
MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru yayımladı.
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