9 Nisan 2018 11:34

Erzincan’dan acı haber!

Erzincan’dan acı haber!
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan dinamitlerin imhası sırasında bir uzman çavuşun şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.
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