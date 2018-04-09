AYRINTILAR GELİYOR..
9 Nisan 2018 11:34
Erzincan’dan acı haber!
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan dinamitlerin imhası sırasında bir uzman çavuşun şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.
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