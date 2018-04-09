Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

İstanbul hava durumu raporuna göre, bugün (9 Nisan 2018 Pazartesi) parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yarın (10 Nisan 2018 Salı) hava sıcaklığı 20 dereceyi bulacak. Ankara'da ise hava yer yer gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçerken, İzmir'de çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre yurdun büyük bölümü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında olacak. Yarından itibaren İstanbul hava durumunda ve yurdun batı kesimde güneşli hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul hava durumuna ilişkin gelen son güncel bilgiye göre, yarın hava sıcaklığı 20 derece olacak. Çarşamba günü sıcaklığın 22 dereceye ulaşacağı İstanbul’da bu hafta bahar havası yaşanması bekleniyor.