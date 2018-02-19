Mahkeme başkanından FETÖ sanığına 'Şov yapma!'

DHA - Suçlamaları kabul etmeyen Kalkan'ın savunma yaparken söylediği, "O zamanki devlet devlet değil miydi, yoksa şimdiki devlet mi devlet?" sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, "Sen savunmanı yap, burada konferans verme, şov yapma" diyerek sert çıktı.

FETÖ/PDY'nin Aydın çatı davasının 4'üncü duruşması, Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda başladı. 30'u tutuklu, 68 sanıklı davada 'Aydın il imamı' olduğu belirtilen tutuklu sanık Abübekir Kalkan ifade verdi. Firari sanıkken geçen kasım ayında Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanarak kente getirilen Kalkan savunmasında, "2013 yılında Aydın'a geldim. Özel bir şirkette müdürlük yapıyordum. Matematik öğretmeniyim. Müdürlük yaptığım için 15 Temmuz öncesi tüm işlemlerimizi biz Bank Asya aracılığıyla yapıyorduk. O zaman hiçbir yasak yoktu. Hatta 17-25 Aralık'tan sonra Özel Muzaffer Ancın Koleji (kapatıldı), devletten teşvik desteği bile aldı. Benim göreve geldiğim kurum, Aydın'da 20 yıllık bir kurumdur. Bu kurumun kurucuları ise Aydın'ın önde gelen iş adamlarından oluşuyordu. O zaman bu devlet bizim yanımızdaydı. O zamanki devlet devlet değil miydi, yoksa şimdiki devlet mi devlet? Ben bunu anlamış değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Cezaevinde de büyük sıkıntılar yaşıyorum" dedi.

Sanık Abübekir Kalkan'ın bu sözlerine Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit tepki gösterdi. Ümit, "Burada savunma yapmanı istedik. Bize konferans verme. Sen sadece savunmanı yap, burada şov yapma" diyerek Kalkan'ı uyardı.

TELEFON NUMARASINI HATIRLAMAYINCA

Terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock hakkında da konuşan Abübekir Kalkan, "Telefonumda ByLock yok. Kullandığım telefon bir yakınıma aittir. Şu anda da telefon numarasını hatırlamıyorum. Eğer ByLock kullanmak suçsa, neden 15 Temmuz öncesi yasaklanmadı. 16 Temmuz günü yakalamam çıkmış. Benim terör örgütü ile bir alakam yok. O gece darbeye kalkışan bir avuç insanın Allah belasını versin" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit ise sanığa, "Hem matematik öğretmeniyim diyorsun hem de telefon numaralarını hatırlamıyorum diyorsun. Bu nasıl iş, anlamadım" dedi.

Duruşma, diğer sanıklarının ifadesinin alınmasıyla sürüyor.