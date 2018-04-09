THK halkın bağışlarını satıyor!

En büyük geliri halktan toplanan bağışlar olan THK, 2 yılda 100’e yakın binayı elden çıkardı. Kurum, 5 kentte daha binalarını satmaya hazırlanıyor.

1925'te “Kamu yararına çalışan dernek” statüsüyle kurulan Türk Hava Kurumu (THK)’nun adı son yıllarda adı sık sık yolsuzluklarla anılıyor. Kurum, borçlarını azaltma gerekçesiyle iki yılda 100'e yakın taşınmazını elden çıkardı.

THK'nın önceki genel başkanı Osman Yıldırım döneminde kurulan üniversite ve yapılan bazı yatırımlarla kurumun dengesi bozulmaya başlandı. Yıldırım'ın yolsuzluk iddiasıyla 2014'te tutuklanmasının ardından genel başkanlığa seçilen Kürşat Atılgan, borçlardan kurtulmak ve çalışanların maaşlarını ödeyebilme gerekçesiyle taşınmazların satışı yolunu seçti. Taşınmazlarını birer birer satışa çıkaran ancak satışlara rağmen bir türlü düzlüğe çıkamayan THK darboğazı aşamadı.

ERDOĞAN’DAN DESTEK İSTEDİ AMA…

Kurumda maaşların ödenememesi ve biriken borcun bir milyar dolara ulaşması üzerine Atılgan, geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan destek istedi. Atılgan, ziyaret sonrası “Kurumumuz için birçok gelir getirici tekliflerimizi Cumhurbaşkanımıza sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize nezaket göstererek kabul etmesi ve sorunlarımıza destek vermesi 92 yıllık tarihi kuruma ciddi bir nefes aldıracak” demişti. Ancak, gelir getirici yeni bir adım atılamazken, mevcut taşınmazların satışı devam ettirildi.

MART AYI BOYUNCA BİRÇOK TAŞINMAZ SATILDI

Kurum bu yıl da satış ihalelerini sürdürme kararı aldı. Mart ayı boyunca aralarında dükkan, turizm tesisi, işhanı, büro, tarla ve apartmanların da bulunduğu 14 adet taşınmaz satıldı. Bu ay yenileri de satışa çıkarılıyor.

SON İKİ YILDA 100’E YAKIN TAŞINMAZ

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre son iki yılda 100'e yakın taşınmazını satan Türk Hava Kurumu, 16-18 Nisan tarihleri arasında yeni bir satışa çıkıyor. THK'nın Ankara'daki merkez binasında, İstanbul, Edirne, Muğla, Mersin ve Elazığ illerinde bulunan 2 iş hanı, 3 adet mesken nitelikli taşınmaz, 3 adet turizm nitelikli taşınmaz ile 3 dükkân ihale ile satışa çıkarılacak. THK'nın satışa çıkardığı iş hanlarından birisi olan Muğla'nın Menteşe İlçesi'ndeki beş katlı binada, 2 dükkan ve 32 büro bulunuyor.