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9 Nisan 2018 08:39
Öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı...
Adana'nın Kozan ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
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