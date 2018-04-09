9 Nisan 2018 08:39

Öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı...

Öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı...
Adana'nın Kozan ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
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