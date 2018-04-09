Ücretli öğretmenler isyanda

Ozan Çepni/ Cumhuriyet- Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 5 bin ücretli öğretmeni sözleşmeli olarak istihdam etme kararıyla ümitlenen öğretmen adaylarının hevesi yarım kaldı. Yıllardır ücretli öğretmenlik yaptığını belirten öğretmenler, bakanlığın aktif çalışma ve 2017 KPSS şartı yüzünden atama şanslarının ortadan kaldırıldığını vurguladı. 10 yıldır ücretli öğretmenlik yapan bir aday “Yıllardır ücretli öğretmenlik yapıyorum. Bu yıl aldıkları insan profili değişti ve ‘torpilim yok’ diye görev vermediler. Bakanlığın şartları ancak kendi adamlarına yönelik. Torpilim yok diye öğretmen sayılmadım” diye isyan etti.

Çocuğum hastaydı

Bir diğer öğretmen ise mağduriyetine ilişkin “13 sene ücretli öğretmenlik yaptım. 1100 prim günüm olmasına rağmen aktif çalışma ve KPSS’den dolayı bu haktan yararlanamıyorum. Aktif çalışma bizim elimizde olmayan bir durum. KPSS’nin parasını yatırdığım halde, çocuğum hasta olduğu için gidemedim. Eğer bu atamada amaç tecrübeli öğretmenlerin atanması ise aktif çalışma ve KPSS şartının kaldırılması adaletsizliğin önüne geçecektir” diye konuştu. MEB’in yıllarca okullarda öğretmenlik görevi verilmiş adaylara mülakat ve bu kapsamda güvenlik soruşturması yapma kararı da dikkat çekti. Adaylar, “Bize güvenilmiyorsa neden çocuklar emanet edildi, eğer güven varsa neden yeniden mülakata girmek zorundayız” diye sordu. Adayların bir diğer karşı çıktığı koşul ise 2017 KPSS taban puanı oldu. Öğretmen adayları Bakan İsmet Yılmaz’ın bile KPSS mağduriyetlerini kabul ettiğini, yıllardır KPSS baskısıyla yaşadıklarını, bir bölümünün sınav parasını fazla bulduğu için son yıl sınava girmediğini, bir kısmının ise umudu kestiği gerekçesiyle KPSS’ye girmediğini belirtti. Uzun yıllardır devlet okullarında ücretli öğretmenlik yaptığını belirten bir başka öğretmen de yaşadıklarını şöyle anlattı: “Geçen yıl dersanecilerdeki gibi KPSS maddesinin kaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca aktif çalışma şartının da kaldırılmasını talep ediyoruz çünkü Milli Eğitim Müdürlükleri bizim istemimiz dışında bize görev vermeyebiliyor. Yani başvuru yaptığımız halde görev alamıyoruz.”