THY'yi yasa boğan haber

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) eski kabin eğitim müdürü ve TASSA Kabin Memurları Derneği'nin eski başkanı Berna Tanyolaç, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

THY'de kabin eğitim müdürü olarak görev yaptıktan sonra emekli olan ve bir dönem TASSA Kabin Memurları Derneği'nin de yönetim kurulu başkanlığını yürüten Berna Tanyolaç, dün Keşan'daki evinde rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tanyolaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Berna Tanyolaç'ın cenazesinin bugün Keşan'da toprağa verileceği bildirildi.