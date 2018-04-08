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8 Nisan 2018 23:04
İstanbul’da otoparka silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Bağcılar'da bir araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de araçtakilere silahla karşılık verdiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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