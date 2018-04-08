Liseli kızların kavgası kamerada

Sivas'ta bir grup liseli kız arasında bilinmeyen bir nedenli çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Hüsne AKKAYA / SİVAS, (DHA)- Kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay dün öğle saatlerinde Eskikale Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa giren bir grup kız, kendi aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Liseli kızların kavgası ise diğer gençler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde birbirlerini saçlarından tutarak tekmeleyen kızları bir arkadaşları ayırmaya çalıştığı görülüyor. Güçlükle ayrılan kızlar, daha sonra ayrılarak olay yerinden uzaklaşıyor.