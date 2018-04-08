Kıbrıs'ta cinayet işledi: Türkiye'de teslim oldu

KKTC'de bir Rum'u öldüren ve Türkiye'ye kaçan Erdinç Şentürk teslim oldu.

ÖMER BİLGE-HÜRRİYET/ KKTC'de 65 yaşındaki arkadaşı Rum Solomos Apostolidis'i kumarhane çıkışı öldüren ve uçağa binerek İstanbul'a kaçan 22 yaşındaki Erdinç Şentürk, Yalova Çınarcık Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Zanlı ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.



BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURUP ÖLDÜRDÜ

65 yaşındaki Güney Kıbrıs sakini Rum Solomos Apostolidis, 10 gündür KKTC'de aranıyordu. 28 Mart'ta KKTC'ye geçen ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın cesedi dün Girne dışında ormanlık bir alanda bulundu. Yapılan otopside başına sert bir cisim vurularak öldürüldüğü tespit edilen Apostolidis'in en son bir süredir arkadaşlık yaptığı Erdinç Şentürk ile bir kumarhane çıkışında görüldüğü tespit edildi.

Ercan havalimanından uçağa binerek Türkiye gittiği belirlenen Şentürk, KKTC polisinin talebiyle Türkiye'de de aranıyordu. Şentürk'ün saklandığı Yalova Çınarcık'da Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu ve ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği belirlendi. KKTC resmi haber ajansı TAK, zanlının sorgusunun devam ettiğini duyurdu.