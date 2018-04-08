TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

DHA - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Kuzey Irak'taki Hakurk, Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgelerinde birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 12 hedefin imha edildiği belirtildi.