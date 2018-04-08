8 Nisan 2018 10:29

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef hava harekatı ile imha edildi.
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DHA - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Kuzey Irak'taki Hakurk, Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgelerinde birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 12 hedefin imha edildiği belirtildi.

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