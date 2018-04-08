Askerlik vazifesi sırasında 2 Ocak 1985’te yapılan “askeri tatbikat” sırasında “kaza kurşunu” ile ölen er Düzali Özel, 33 yıl sonra şehit kabul edildi.
Eski CHP Milletvekili avukat Hüseyin Aygün, Düzali Özel’in ailesi adına Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na başvurdu.
Aygün’ün, Özel ailesi adına verdiği dilekçeye Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şehir ve Gazi İşlem Şube Müdür Piyade Albay Uğur Sungar yanıt verdi.
Yanıtta, yapılan incelemelerin ardından Düzali Özel’in şehit sayılmasına ve ailesine maaş bağlanmasına karar verildiği belirtildi.