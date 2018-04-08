Yılmaz Özdil'den Erdoğan göndermeli 'deizm' yazısı

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in 'Deizm' başlıklı köşe yazısı şöyle:

"Cahil cühela yobazlara bakıp, bunlar müslümansa ben değilim diyen gençlerin sayısı hızla artıyor. Toplumu imamlaştırma dayatması yüzünden, tam tersine, dinden soğuyanlar çoğalıyor. Hatta, imam hatip öğrencileri arasında bile “deizm”in yayıldığı saptanıyor.

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Herkes merak ediyor, nedir deizm?

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Terör örgütüyle masaya oturduğumuzu söyleyenler şerefsizdir, de.

Sonra tabii görüşüyoruz görüşme talimatını veren benim, de.

Biz Amerika'nın düşündüğü Büyük Ortadoğu Projesi'nin eşbaşkanıyız, de.

Sonra Amerika'nın projesi diyenler bunu ispat etmezlerse alçaktırlar namussuzdurlar, de.

Kardeşim Esad, de.

Sonra katil Eset, de.

Ben şahsen bedelli askerliğe izin vermem referandum yaparım, de.

Sonra 30 bin lirayı veren askerliğini yapmış sayılacak, de.

Anadilde eğitimin önünü açarsanız ülke bölünür, de.

Sonra farklı dilde eğitimin önünü açıyoruz, de.

Ben Gürcüyüm ailemiz Gürcü ailesidir, de.

Sonra benim için Gürcü diyenler bile oldu, de.

Bana milliyetçi diyenler varsa evet milliyetçiyim, de.

Sonra her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık, de.

Üçüncü köprü cinayettir İstanbul için ölümcül sonuçlar doğurur, de.

Sonra Cumhuriyet mitinglerinde Cumhuriyetçiyiz diye yürüyenler var ya üçüncü köprüye işte hep onlar karşı çıktı, de.

Muhterem hocaefendi, de.

Sonra terörist sülük, de.

Ergenekon'un savcısıyım, de.

Sonra şahsım aldatıldı, de.

Kürt sorunu vardır benim de sorunumdur, de.

Sonra ne Kürt sorunu yauv bu ülkede Kürt sorunu yoktur, de.

Analar ağlamasın, de.

Sonra ne mutlu şehit ailelerine, de.

Süleyman Şah türbesi Türkiye'nin dışardaki tek vatan toprağıdır başına herhangi bir şey gelmesi durumunda atacağımız adım bellidir hassasiyetimiz bellidir dalgalanan bayrağı korumak için tereddüt etmeyiz türbenin kuşatıldığı iddialarının hepsi uydurmadır, de.

Sonra sevk ve idaresini bizzat takip ettiğim nakl-i kubur operasyonunu her türlü takdirin fevkinde gerçekleştiren hükümetimizi tebrik ediyorum, de.

Türkçeyle felsefe yapılamaz diyorlar ırkçılıktır, de.

Sonra Türkçeyle felsefe yapamazsınız, de.

Hamdolsun başardık AB'ye gidiyoruz hedef tam üyelikti alındı bizim hükümetimize nasip oldu, de.

Sonra eyyy AB sen kimsin, de.

Başkanlık sisteminin ortaya çıkışı özentinin sonucudur Amerikan emperyalizminin tavsiyesidir, de.

Sonra başkanlık sistemi bizim için yeni değildir gelenekseldir bizim genlerimizde başkanlık sistemi var, de.

Devlet Bahçeli hakkında mehape'yi küçülten zat uçma özürlü ırkçı alçak adi namert ağzından salyalar akıyor ikiyüzlü, de.

Sonra sayın Bahçeli'ye devlet adamlığı nedeniyle şahsım adına teşekkür ediyorum, de.

Van münüts çocukları nasıl öldürdüğünüzü biliyoruz siz insan öldürmeyi iyi bilirsiniz, de.

Sonra Gazze'ye giderken bana mı sordunuz İsrail'e ihtiyacımız var, de.

Bu ülke demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir hiçbir zaman demokratik parlamenter sistemden uzaklaşmayacağız, de.

Sonra artık parlamenter demokrasi yok, de.

Lozan antlaşması devletimizin tapusudur inanç cesaret ve fedakarlık zaferidir, de.

Sonra birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar zafer mi bu, de.

İstanbul'u ihya ettik ihya etmeye devam edeceğiz, de.

Sonra biz bu şehre ihanet ettik hâlâ da ihanet ediyoruz ucube inşaatlar yaptık çok yanlışlar yaptık ben de bundan sorumluyum, de.

İçki içen alkoliktir, de.

Sonra içki içenler bize oy veriyorsa alkolikler arasına girmemiş oluyor, de.

İşsizliği bitirdik, de.

Sonra işsizlik şu anda yüzde 11'in üzerinde bu ülke bu hale düşmeli miydi, de.

Büyümede dünya rekoru kırdık, de.

Sonra bize lazım olan üretimdir bu halde kalkınabilir miyiz, de.

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De'izm budur.

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Öyle de'nirken aniden böyle de'nmesi sonucunda, toplumun allak bullak olması, zihinlerdeki contaların yanması, şuur şakülünün kayması, o uçtan öbür uca savrulurken gözünün önünde yaşananları idrak edemez hale gelmesi, bu vahim tabloyu ideoloji olarak benimseyip, artık her de'nileni alkışlamasıdır deizm."

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