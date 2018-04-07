7 Nisan 2018 16:30

İşte dev geminin yalıya çarpma anı

İstanbul Boğazı'nda bir tanker, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında kıyıdaki Hekimbaşı Salih Efendi yalısını çarptı.
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HABER GALERİSİ

İstanbul Boğazı'nda dev gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda dev gemi yalıya çarptı

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Dev tankerin yalıya çarpma anı amatör kameraya böyle yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda dehşet! Gemi yalıya çarptıİstanbul Boğazı'nda dehşet! Gemi yalıya çarptı

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