Dev tankerin yalıya çarpma anı amatör kameraya böyle yansıdı.
7 Nisan 2018 16:30
İşte dev geminin yalıya çarpma anı
İstanbul Boğazı'nda bir tanker, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında kıyıdaki Hekimbaşı Salih Efendi yalısını çarptı.
HABER GALERİSİ
İstanbul Boğazı'nda dev gemi yalıya çarptı
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