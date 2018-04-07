Akademisyenlere jet hızı ile yargılama! 5 dakika sürdü

KAYNAK CANAN COŞKUN-CUMHURİYET/ Güneydoğu Anadolu’daki çatışmalı sürecin sonlanması talebiyle “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza attığı için örgüt propagandası suçlamasıyla yargılanan 13 akademisyenin duruşmalarına dün devam edildi. Günün ilk yargılamasında savcı Caner Babaloğlu, mahkemede görülen diğer akademisyen duruşmalarında sunduğu esas hakkındaki mütalaanın aynını okudu, ardından gelen duruşmalarda mütalaa zabıt kâtibi tarafından kopyalandı. Bu şekilde toplamda 5 dakikada 8 akademisyenin duruşması görüldü.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün 13 akademisyenin duruşmasına devam edildi. İlk duruşmada İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) araştırma görevlisi olan Aslı Aydemir İnönülü hâkim karşısında idi. Duruşmada İnönülü’nün avukatı Meriç Eyüboğlu, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Ardından duruşma savcısı Caner Babaloğlu başka akademisyen davalarında açıkladığı esas hakkındaki mütalaanın birebir aynını okudu. Esas hakkındaki savunmanın hazırlanması için duruşma 6 Temmuz’a ertelendi. Duruşma sırasında üç kez elektrik kesilince mahkeme heyeti yarım saat ara verdi.

Aranın bitmesiyle İÜ’den Prof. Dr. Ayşe Rezan Tuncay, İÜ’den Prof. Dr. Özdemir Aktan, İÜ’den Prof. Dr. Şahika Yüksel, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) emekli Prof. Dr. Ayşe Erzan, Işık Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak, İÜ’den Doç. Dr. Ayten Alkan, Marmara Üniversitesi’nden ihraç edilen araştırma görevlileri Emre Tansu Keten ile Canan Özbey’in duruşmaları görüldü. Duruşmaların hepsinde savcı Babaloğlu’nun mütalaası okunmadan kopyalandı. 8 duruşma 5 dakika civarında sürdü. Duruşmalar karar için 6 Temmuz, 21 Haziran ve 17 Temmuz tarihlerine ertelendi.

İTÜ’den Dr. Stefo Benlisoy’un yargılandığı duruşmada ise Benlisoy’un avukatı Ali Soydan celse arasında soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunduğunu söyledi. Duruşma savcısı yargılamanın geldiği aşamayı gerekçe göstererek, yargılamanın genişletilmesi yönündeki taleplerin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme de talebi reddetti. Bunun üzerine avukat Soydan, esas hakkındaki savunma için süre istedi. Heyet başkanı Ömer Günaydın, avukat Soydan’a duruşmayı haftaya erteleyeceğini söylemesi üzerine Soydan, esas hakkında savunma hazırlayacağını ve heyetin de inceleme yapması için bir haftanın yeterli bir süre olmadığını ifade etti. Başkan Günaydın da karar duruşmasını 12 Nisan’a erteledi.