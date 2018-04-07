Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Tolunay DUMAN / TARSUS,(Mersin),(DHA)- Akşemsettin Mahallesi'ndeki oturan polis memuru Fatma Uzgun, sabah kalkmayınca meslektaşı eşi tarafından uyandırılmak istendi. Ancak eşinin hareket etmediğini gören polis memuru, Fatma Uzgun'u ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Ancak 2 çocuk annesi Fatma Uzgun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. 18 yıllık polis memuru Fatma Uzgun'un, evli 2 çocuk annesi olduğu, 2013 yılında bu yana Tarsus Adliyesinde görevli olduğu öğrenildi.

Uzgun'un cesedi, ölüm nedenin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.