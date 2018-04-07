7 Nisan 2018 10:44

TSK: 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 6 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: "Hakurk'a yönelik hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi."
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