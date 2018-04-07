AYRINTILAR GELİYOR...
7 Nisan 2018 10:44
TSK: 6 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: "Hakurk'a yönelik hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi."
Çok Okunanlar
-
TSK: 6 terörist etkisiz hale getirildi
-
Danıştay'dan binlerce öğretmeni ilgilendiren karar
-
TSK: İdlib'de 9'uncu gözlem noktası tesis edildi
-
İstanbul'da caddeyi savaş alanına çeviren kaza
-
Üniversitedeki saldırıyla ilgili toplanıyorlar
-
Telefonunuza bu mesajlar geliyorsa dikkat
-
Göz göre göre katliam; öfke rektöre!
-
İlk kazadan sağ kurtuldular ikincisinde can verdiler
-
3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Aleyna bulundu
-
15 Temmuz'da akıntıya kapılmıştı; Cenazesi memleketine gönderildi