Serpil KIRKESER/İSTANBUL, ( DHA)- Şüpheli H.A.S. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı Haluk Tekin'e ifade veren şüpheli H.A.S. "Cinsel saldırı" ve "Hürriyeti tahdit" suçlarından tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheli H.A.S. tutuklandı.
19 Şubat 2018 14:21
Zeytinburnu'nda genç kıza saldıran zanlı hakkında karar
Zeytinburnu'nda üniversite öğrencisi E.Ö'yü adım adım takip ederek apartman girişinde darp ettiği iddiasıyla gözaltına altına alınan 21 yaşındaki H.A.S. tutuklandı.
Çok Okunanlar
-
Batman'da tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı
-
20 bin öğretmen alımı için başvuru tarihleri belli oldu!
-
Mahkeme başkanından FETÖ sanığına 'Şov yapma!'
-
Kayalıklara vuran danayı böyle taşıdılar
-
O tabela ABD elçiliği önündeki caddeye asıldı!
-
Kardak geriliminde son durum!
-
AVM inşaatında çökme: Yaralılar var!
-
Kandilli'den korkutan 'İstanbul depremi ve tsunami' açıklaması
-
Zeytinburnu'nda genç kıza saldıran zanlı hakkında karar
-
'PYD'yi korumak için giriyorsanız durmayız'