Göz göre göre katliam; öfke rektöre!

Hürriyet- Rektör, törendeki konuşmasını iptal ederken, birçok hoca Bayar’ın tehditlerine karşın işlem yapılmadığı iddialarını sürdürdü.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde önceki gün araştırma görevlisi Volkan Bayar’ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, öğretim üyesi Dr. Serdar Çağlak ve araştırma görevlisi Yasir Armağan için dün rektörlük önünde tören düzenlendi. Törene eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ile AK Parti ve CHP milletvekilleri katıldı. Törende, akademisyenler, öğrenciler ve ölenlerin aileleri de hazır bulundu.

ALKIŞLARLA İSTİFA ÇAĞRISI

Tören sırasında ölen akademisyenlerin yakınları Rektör Gönen’e önce tepki gösterdiler ardından da üzerine yürüdüler. Polis araya girerek saldırıyı önlerken Rektör Gönen, törende yapacağı konuşmayı iptal etti. İl Müftüsü Bekir Gereki’nin dua okuması ve helallik almasının ardından cenazeler toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Ancak Rektör Gönen’e tepkiler bitmedi. Alanda bulunanlar alkışlarla rektörü protesto edip, “istifa” diye bağırdılar. Tepkilerin devam etmesi üzerine Gönen, polis çemberiyle rektörlük binasına alındı. Bu sırada öldürülen akademisyenlerin yakınları rektöre “Hasan Gönen, vicdanınızda boğulun”, “Katillerin burada işi yok” diye bağırdılar.

‘DEVLET EMANETİMİ KORUYAMADI’

Öldürülen Dr. Serdar Çağlak, fakültenin en başarılı akademisyenlerinden biriydi. Kayseri’den Eskişehir’e gelen baba Abdullah gözyaşları içinde, “Kuzum çok zahmetler çekti, zorluklar yaşadı. Çok başarılıydı. Ben onu buraya gönderip devlete emanet ettim. Emanetimi koruyamadılar, kuzumu koruyamadılar. Kuzum gitti, günahsız, hiçbir suçu yoktu. Kuzuma nasıl kıydınız” dedi.

Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Pınar Yalçın ile evliydi. 6 yaşında, ellerinden engelli olan oğlu anaokuluna gidiyordu. Bütün hayatı eğitim ve oğluydu. Eşi Pınar, “Mikail dünyanın en nazik insanıydı, çok başarılı bir bilim adamıydı. Meleğime nasıl kıydılar? Ne günahı, ne suç vardı? Mikail’im gitti, şimdi hesabını kim verecek” diye feryat etti.

‘TESADÜFEN ORADAYDI’

Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Zübeyde Özmutlu ile evliydi. Oğlu Göktuğ Tıp Fakültesi’nde, kızı Nursena ise lisede okuyor. Özmutlu, ölüme tesadüfen gitti. Yakınları, “Bir evrak almak için dekanın odasına gitmiş, saldırgan dekanı vurmak için odaya giriyor. O sırada karşısında Fatih’i görüyor. Fatih, ‘Ne yapıyorsun, indir o silahı’ diye uyarırken ateş etmeye başlıyor” dediler. Öldürülen araştırma görevlisi Yasir Armağan da evli ve 2 çocuk babasıydı.

‘YİNE OLURSA ALNINDAN VURURUM’

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi Prof. Dr. Mesud Küçükkalay da tören alanında rektöre tepki göstererek, “Buramıza geldi, yetti artık. Buradaki FETÖ’cüleri son kez uyarıyoruz. Bundan sonra bir kez daha bu tür bir olayla karşılaşırsak, kim bize dilekçelerle iftira atmaya kalkışırsa, alnının çatından vururum” dedi.

Cenaze törenine katılan Eğitim-İş Sendikası Genel Sekreteri Ebru Sunder, “Eğitim çalışanlarının silahı kalemidir. Bu hain saldırıyı yapan şahısta silahın ne işi var. Çok ciddi bir güvenlik zaafiyeti vardır” dedi.

Fatih Özmutlu dün Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde toprağa verilirken Serdar Çağlak bugün Kayseri’de, Yasir Armağan ve Mikail Yalçın ise Tokat’ta uğurlanacak.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEKİ REKTÖR

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, üniversitedeki katliamın ardından, FETÖ ile ilişki gerekçesiyle KHK’yla ihraç edilen akademisyenler tarafından, Volkan Bayar’ı koruduğu iddiasıyla eleştirildi. İddialara göre, akademisyenler Bayar’ı rektörlüğe şikâyet etti fakat gerekli adımlar atılmadı.

7 yıldır üniversitenin rektörlük koltuğunda oturan Prof. Dr. Hasan Gönen lisans eğitimini Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nde inşaat mühendisliği programında tamamladı. Ardından yüksek lisans hazırlık çalışmalarını Almanya’daki Hannover Üniversitesi’nde yaptı. Yüksek lisans için ABD’de Güney California Üniversitesi’ne gitti. Doktorasını ise Anadolu Üniversitesi’nden aldı.

Bir dönem ABD’de inşaat mühendisi olarak çalışan Gönen, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti’den belediye başkan adayı oldu, kazanamadı. Üniversitedeki rektörlük seçimlerinde ikinci sırada çıktığı 2011’de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atandı. 2015’teki rektör seçimlerinde ise en yüksek oyu alarak yeniden atandı.

ESKİ DEKAN: MERMİ MANYAĞI YAPARIM DİYORDU

Volkan Bayar’ın “FETÖ’cü” diye suçladığı isimlerden eski dekan Prof. Dr. Selahattin Turan, Hürriyet’e konuştu: “Bu kişi, 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla, lisansüstü eğitim için yurtdışına gönderilmiş fakat doktora hocasıyla kavga ettiği için Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne dönmüş. Orada da öğretim üyeleriyle sorun yaşamış ve dekanla mahkemelik olmuş.

2013’te de bize geldi. Geldikten sonra 7 kişiye elektronik posta yoluyla hakaretler etti. 2015 yılında soruşturma sonucu kınama cezası verildi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne gönderilmesi kararı alındı. Fakat bu karar, üniversite yönetimince reddedildi. 15 Temmuz olunca, ben dahil birçok öğretim üyesini FETÖ’cülükle suçladı. 55 öğretim üyesinin 45’i hakkında şikâyet yazıları yazdı. Ben dahil bütün hocaların isimlerini sıralamıştı. Rektörlük, somut bilgi olmamasına rağmen Ahmet Aypay, Bahattin Acat, Yalçın Bay ve beni ihraç etti. Daha sonra dördümüz de beraat ettik. Birkaç arkadaşımızı ‘Sizi mermi manyağı yaparım’ diye kaç defa tehdit etti. Arkadaşlarımızla konuştum ifade vermeleri için ama herkes korkuyordu. Bir yıldır dekanı tehdit ediyordu. YÖK’e dilekçeler yazdık. Ama hiçbirine cevap verilmedi.”