Samsun'da silahlı saldırı: Yaralılar var

Samsun’da, aralarında husumet olduğu iddia edilen Gören Erol, Mehmet Kaynar’a ateş açtı. Kaynar ayaklarından ve yanında bulunan kişi de alnından yaralandı.

Saldırı, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Gören Erol, aralarında husumet bulunan Mehmet Kaynar’la karşılaştı. Erol, yanında bulunan ruhsatsız pompalı tüfekle rastgele ateş açarak olay yerinden kaçtı. Mehmet Kaynar iki ayağından yaralanırken, yanında bulunan bir kişi de alnından yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Kaynar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne diğer yaralı ise Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gören Erol ise kısa süre sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafında gözaltına alındı.