Emniyet Genel Müdürlüğü'nde intihar şoku!

ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan 8 ay önce emekli olan, kanser tedavisi gören Polis Baş müfettişi Ünal Çoban Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs ederek kaldırıldığı hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti" denildi.