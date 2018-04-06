ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan 8 ay önce emekli olan, kanser tedavisi gören Polis Baş müfettişi Ünal Çoban Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs ederek kaldırıldığı hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti" denildi.
6 Nisan 2018 16:07
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde intihar şoku!
Emekli Polis Başmüfettişi, Emniyet Genel Müdürlüğü otoparkında intihar etti.
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