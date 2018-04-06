Taksim İlkyardım Hastanesi yangını hakkında çarpıcı iddia

Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının nedeniyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

NTV'nin haberine göre yangın bir kişinin alev alan su ısıtıcısını camdan dışarı atması sonucu yaşandı.

Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

NTV çarpıcı bir iddiayı duyurdu. Buna göre yangın, alev alan su ısıtıcısının camdan atılmasıyla başladı. Bir hasta yakınının attığı su ısıtıcısı, binanın altında bulunan çöplerin üzerine düşünce yangın büyüdü.

Yangının hastane çatısından başladığı iddia edilmişti.

'YANICI MADDE KULLANILDI' İDDİASI

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili, "Son kat kaplama olarak gördüğünüz bu sarı renkli olan da yanıcı bir malzeme. Giydirme cephelerde bu tür malzemelere kullanım izni verilmez. Yasak." dedi. Şen, yangının çıktığı hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın dış cephesinde kullanılan giydirme cephe uygulamasının mevzuata aykırı olduğunu savundu. Hastanede kullanılan yalıtım malzemesine de izin verilmediğini vurgulayan Şen, şöyle konuştu: "Malzemeler yanıcı malzemeler. Kullanılmaması gereken yerde kullanılmış ancak son kat kaplama, açık renkli olan, bu da yanıcı. Yanıcı olmaması lazım" diye konuştu.

İTFAİYE: DIŞARDAKİ TAHRİBAT DAHA FAZLA

Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne de yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Alevlere 80 itfaiye aracı ve 200 itfaiye personeliyle müdahale edildiğini söyleyen Vişne, "İçeride daha çok ofis kısımlarında sıkıntı var. Yataklı yerlerde yanma yok. İçeride ciddi bir tahribat yok. Dışarıdaki tahribat çok daha fazla" ifadesini kullandı.

'ÇÖKME TEHLİKESİ YOK'

"İhmal olup olmadığı araştırmalar sonucunda netleşecek. Şu anda da çökme tehlikesi yok" diyen Abidin Vişne, "Dış cephede kullanılan malzemelerin kaliteli mi değil mi onu şuanda söylemek çok doğru olmaz.İncelemeler sonucunda ortaya çıkacak. Genel olarak baktığımızda dış cephede kullanılan kaplama malzemelerin yanmaya mukavemetli olması lazım" diye konuştu.

2 PARÇA DÜŞTÜ

Vişne'nin bu açıklamasından sonra incelemeler sürerken rüzgarın da etkisiyle dış cephe kaplama malzemeleri bir bir düşmeye başladı. Kopan parça klimaya çarparken, küçük çapta patlama meydana geldi. Patlama sonrası klima gazı dışarı çıkarken, küçük çapta panik yaşandı. Binadan parçaların kopmaya devam ettiği görülürken, hastaneye kimse yaklaştırılmıyor.