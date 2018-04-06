Rus bakandan flaş Akkuyu açıklaması!

Rusya Enerji Bakanı: Başka bir yatırımcı bulamazsak da Akkuyu Nükleer Santrali'ni kendimiz tamamlayabiliriz.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Akkuyu nükleer santralinin temel atma töreni gerçekleştirilmesinin ardından, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Ankara'nın nükleer enerji alanında planlarını büyütmesi halinde yeni nükleer santraller yapmak isteyeceklerini söyledi.

Sputnik'in haberine göre gazetecilere konuşan Novak "Nükleer santral hacmini büyütmek isterlerse, bu yönde niyetimizi belirtiriz. Türkiye önüne yeni planlar koyarsa, bizim de bunda yer alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Novak, Türkiye'nin Akkuyu'nun yanı sıra Japonya ile işbirliğiyle Sinop'ta da bir başka nükleer santral inşa etmek istediğini de hatırlattı.