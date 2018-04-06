6 Nisan 2018 12:09

Ankara'da 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı

Ankara'da 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı
Haklarında tutuklama kararı çıkan 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı
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