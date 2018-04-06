Son dakika habere göre, patlamada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.
6 Nisan 2018 11:40
Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'te bir hurdalıkta patlama meydana geldi.
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