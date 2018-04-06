Operasyon kapsamında 13’ü avukat 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 18 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerin yakalama işlemleri sürüyor.
6 Nisan 2018 09:54
İstanbul’da FETÖ operasyonu! Onlarca gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün örgüt üyelerini hakim ve savcı sınavlarına hazırlamak için kullandığı evlere yönelik operasyon yaptı.
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