6 Nisan 2018 09:41

İranlı uyuşturucu baronuna İstanbul’da şok!

İranlı uyuşturucu baronuna İstanbul’da şok!
İranlı uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı
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İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti (Naji Sharifi Zindash) ile örgütün 9 üyesi İstanbul'da düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

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