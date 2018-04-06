AYRINTILAR GELİYOR..
6 Nisan 2018 09:25
TSK'dan son dakika Kuzey Irak açıklaması
TSK'dan yapılan açıklamada Kuzey Irak'a yapılan hava operasyonunda 14 teröristin etkisiz getirilerek 13 hedefin imha edildiği belirtildi.
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