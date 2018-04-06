Cezaevi firarileri, bu kez de Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'ın Didim ilçesinde, polis tarafından yakalanan cezaevi firarileri Ö.E. ile A.B., bu kez de sağlık kontrolünden getirildikleri Emniyet Müdürlüğü önünden kaçtı.