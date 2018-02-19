Askerlerin tedavi edildiği hastanede ‘elektrik’ skandalı!

Elektrik alımı için iki ayda iki defa ihaleye çıkmasına rağmen ihaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle ihaleler iptal edildi.

Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre Afrin Operasyonu'nda yaralanan Mehmetçik'in tedavi için getirildiği Hatay Devlet Hastanesi'nde bir skandal yaşandığı ortaya çıktı. 19 Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı Operasyonu'ndan önce Hatay Devlet Hastanesi 2018-2019 yılları için elektrik alım ihalesi açtı. İlk ihaleyi 18 Eylül 2017'de açan hastane aynı ayın 29'unda teklif veren olmadığı için ihaleyi iptal etmek zorunda kaldı. İki ay sonra 7 Kasım 2017'de yeninden ihaleye çıkma kararı alındı.



Hatay İl Sağlık Müdürlüğü binasında 11 Kasım'da yeniden çıkılan ihaleye de katılan olmadı. Kamu İhale Kurumu'nun 17.06.2011 tarih ve 2011/DK.D-105 no'lu Kararı'na göre, serbest tüketici olan idarelerin elektrik ihtiyaçlarını 4734 sayılı Kanun çerçevesinde mal alımı ihalesi olarak temin etmeleri gerekiyor. 2016 yılının Aralık ayında hizmete giren Hatay Devlet Hastanesi de kanun gereği elektrik alımını ihale ile yapmak zorunda.



GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI ALINAMADI

Hastanenin zorunlu ihtiyaçları arasında olan birçok ürün de ihaleye katılan olmaması nedeniyle alınamadı. 2016 yılı aralık ayında faaliyete giren Hatay Devlet Hastanesi elektrik dışında farklı ihalelere de çıktı. Tıbbi cihaz alımı için çıkılan ihalelere de giren olmayınca iptal edildi. Tıbbi cihaz alımı için “330.250 adet mr çekimi, 224.300 adet bt, 12.800 adet dijital mamografi, 165.600 adet raporlama hizmeti” ihalesi de katılım olmadığı için iptal edildi. Ardından hastalık görüntüleme için çıkılan ihale ise ihalenin usulsüz olduğu şikayeti üzerine iptal edildi.