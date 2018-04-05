Şike ve Odatv davalarının hakimi hakkında karar

DHA - Bursa'da 'FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alınan 'şike' ve Odatv davalarının hâkimi Hikmet Şen tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Mart'ta gözaltına alınan şike davası hâkimi Hikmet Şen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyette susma hakkını kullandığı, evde bulunan 5 adet cep telefonunun da kendisine ait olduğunu kabul ettiği öğrenilen Hikmet Şen'in, polislerin eve girdiği sırada, evin balkonuna çıktığı, içinde örgütle ilgili bilgilerin bulunduğu belirtilen dizüstü bilgisayarını 4'üncü kattan atmaya çalıştığı kaydedildi.

Şüphelinin bilgisayarı atamadan yakalandığı, el konulan bilgisayarın incelemeye alındığı bildirildi.

Hikmet Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şike ve Odatv davalarının hakimiydi

Hikmet Şen, Fenerbahçe Spor Kulübü ile Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım hakkında açılan "futbolda şike davası" ile haber sitesi Odatv davasının hâkimiydi.