Kepçenin önüne yatmıştı... 'Yol bize ait'

Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN (Balıkesir), (DHA) - Kepçenin önüne yatıp tezgahların yıkılmasını engelleyen çiftten Bahriye Ünal, yerlerinin tapusu olduğunu söyledi, "Tarlamdan geçen karayolu da benim. Kamulaştırma da, istimlâk da yapmadılar” dedi.

​Havran ilçesinde köylülerin tarlalarından topladığı sebze, meyve ve doğal ürünleri sattıkları Edremit-Balıkesir karayolu kenarındaki üzerinde çardak bulunan tezgâhlar yıkıldı. Karayollarına ait kepçe ile yapılan yıkımı, yer sahibi çiftçi Halil Ünal (56) ve eşi Bahriye Ünal (46), kendilerini kepçenin önüne atarak durdurmak istedi. Bu sırada yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çardağın 10 metrelik bölümü yıkıldı. Diğer kısmı ise, çiftin direnmesi sonucu yıkılmadan bırakıldı.

Kendi tezgâhlarını kurtaran Halil Ünal, Havran’dan kendi tezgâhlarının bulunduğu alana kadar olan bölümde, başkalarına ait 20 tezgâhın, sahipleri olmadığı bir anda kepçe ile yıkıldığını söyledi. Ünal, “Biz de yıkım sırasında burada olmasaydık, bizim tezgâhımızda yıkılacaktı. Eşim ile kepçelerin önüne geçerek yıkımı durdurduk. Bize hiçbir tebligat yapılmadı. ‘Boşaltın’ denmedi. Ekiplerin başında sorumlu da yok. O anda kepçenin önüne, yere yattım. Çünkü canım gidiyordu. 7 kişilik bir aileyiz. Hepimiz geçimimizi buradan sağlıyoruz. O anda çok üzüldüm. Kendimi kaybettim. Sonradan çekilen görüntülerde gördüm ki, kepçenin önüne atlamışım” dedi.

‘YOL BİZE AİT’

Kendilerine ait tarladan karayolu geçtiğini ve kendilerine kamulaştırma bedeli dahi ödenmediğini söyleyen Bahriye Ünal ise, bütün evraklarının tam olduğunu belirtti. Ünal, “Buradaki 3 dönümlük tarla vasfındaki mülk şahsıma ait. Tapusu var. İşletmeye ait vergi levham, Oda kaydım var. Yaklaşık 5 yıl önce tarlamdan yol geçirildi. Hiçbir yere imza atmadım. Yolu tarlamın tam ortasından geçirdiler. Tarlam bu iş haricinde hiçbir şey yapılmayacak hale geldi. Tarım arazisi vasfını yitirdi. Kamulaştırma bedeli de ödenmedi. Bize bu acıyı yaşatanlardan şikâyetçiyim” diye konuştu.

‘YIKIP DEREYE ATMIŞLAR’

Aynı bölgede bulunan tezgâhının yıkıldığını anlatan Şükran Ünal (50) ise, “Biz burada değilken tezgâhımızı yıkmışlar. Burada 3 kuruş ekmek parası derdindeyiz. Kendi tarlamız ve komşularımızın getirdiği ürünleri satıyoruz. Köydeki komşulara da burada faydamız oluyordu. Biz yokken çardakları yıkıp, Gelin deresine doğru kepçeyle ittirip, atmışlar. Zararımız çok. Şikâyetçiyiz” dedi.

Tezgahının, kendisinin olmadığı sırada yıkıldığını belirten çiftçi Recep Dönmez (55) de, “Evde 9 çocuğum var. Tarlamda yetiştirdiğimiz ürünleri yaz aylarında burada satıyorduk. Ancak ekmek tezgâhımızı yıktılar. Şimdi ben ne yapacağım” diye konuştu.